Homem de 28 anos é assassinado no Capela Velha na noite deste sábado (20)

Marcos Cesar Costa Neto, 28 anos, foi morto a tiros por volta das 19h40 deste sábado (20/05), na rua Coleiro, bairro Capela Velha. A Guarda Municipal de Araucária atendeu a ocorrência, que inicialmente chegou à central como um disparo de arma de fogo.

A equipe que patrulhava nas proximidades e que se dirigiu até o local do crime, encontrou a vitima caída em via pública já em óbito e sete cápsulas de cal. 9mm deflagradas. O Siate chegou a ser acionado, mas os ferimentos da vítima eram incompatíveis com a vida.

Segundo a GM, testemunhas teriam relatado que o autor dos disparos estava de bicicleta e acompanhando por um veículo VW Gol de cor prata.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Araucária esteve no local fazendo o levantamento da cena do crime e passa a investigar mais esse homicídio ocorrido no município.