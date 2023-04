Homem de 29 anos com medida protetiva invade casa da mãe e causa confusão na delegacia

Na última quarta-feira (12), por volta das 17h, a Guarda Municipal de Araucária recebeu uma ligação de vizinhos que informaram que uma senhora estava pedindo ajuda.

Uma equipe da ROMU foi até o endereço informado, que fica na Rua Pontal do Sul, no bairro Capela Velha. No local, a vítima foi encontrada no estacionamento de um mercado e relatou que o seu filho de 29 anos, que possuía medida protetiva, estava dentro da sua casa.

Os agentes entraram na residência, prenderam e encaminharam o sujeito para a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis. No momento do interrogatório na delegacia, o indivíduo apresentou um comportamento agressivo, proferindo palavras ofensivas ao delegado, além de ter quebrado as câmeras usadas para transmitir as audiências.