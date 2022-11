Homem é flagrado em ato libidinoso no Fazenda Velha e caso revolta moradores

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 23 de novembro, repercute nas redes sociais as imagens de um homem de meia idade que estaria se masturbando em plena luz do dia na região do bairro Fazenda Velha.

De acordo com os relatos iniciais, o homem teria estacionado o veículo, tirado a calça, aberto os vidros do carro e, sem cerimônia, se masturbado para quem quisesse ver.

Algumas pessoas que passaram por ele teriam ficado revoltadas com a situação e fotografado o indivíduo, bem como a cor, modelo e placas do carro em que ele estaria.

A orientação dos órgãos de segurança é que, caso avistem o sujeito, entrem em contato com a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Os telefones são os 190 e 153, respectivamente.

Importante ressaltar que, por mais revoltante que seja, a PM e a GM pedem que nenhuma pessoa tente fazer “justiça com as próprias mãos”.