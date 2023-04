Homem é preso após agredir esposa na frente de seus filhos

Na tarde do último sábado (15/04), uma moça entrou em contato com a Guarda Municipal após seu companheiro entrar em sua casa e agredi-la na presença de seus filhos. A vítima relatou que seu companheiro chegou em casa muito alterado pelo uso de bebidas alcoólicas e drogas e ela, por medo, não permitiu que ele entrasse em casa. Após ter sua entrada negada, o agressor pulou o muro da residência e quando entrou na casa, já começou a agredir a vítima, isso na presença dos filhos.

A vítima conseguiu escapar e entrar em contato com a Guarda Municipal, que logo se dirigiu ao endereço no bairro Capela Velha e efetuou a prisão do agressor, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.