Homem é preso após ameaçar a ex namorada

Na noite de sábado (17), por volta das 23h, a Guarda Municipal recebeu a denúncia de que um homem estava na casa da ex namorada, lhe fazendo ameaças de morte. Uma equipe foi até o endereço, na Rua Maria Prosdócimo Francheschi, no bairro Vila Nova, mas o indivíduo havia fugido do local.







Em uma nova ligação, às 00h40 da madrugada de domingo, a vítima relatava que o ex namorado havia retornado à casa e estaria dentro do terreno. A GMA voltou ao local com duas equipes e conseguiu abordar e prender o homem, que estava tentando pular o muro. Detalhe: o invasor está com o tornozelo engessado, e segundo ele, o motivo seria a queda que sofreu ao cair de um muro.

O sujeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, mediante representação da vítima.