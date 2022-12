Homem é preso após ameaçar pessoas com faca

Na noite da última quinta-feira (08/12), um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, ameaçou algumas pessoas com uma faca na área rural do município, na rua Miguel Sirota. Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária se deslocou até o local para atender o chamado, ao realizar a abordagem do indivíduo e realizar checagem do nome dele via sistema SESP/PR, notaram que ele era procurado pela justiça e havia um mandado de prisão em seu nome. O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Araucária para medidas cabíveis.