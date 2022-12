Homem é preso por importunação sexual no Terminal Vila Angélica

No último domingo (18) às 18:30, foi realizada a prisão de um homem de 23 anos que estaria exibindo a genitália no interior do Terminal Vila Angélica.







A Guarda Municipal foi acionada e ao chegar no local, a equipe teve que retirar o indivíduo que já estava dentro de um ônibus. Diante do relato de usuárias do transporte público e de uma funcionária, foi realizada a prisão do suspeito.

Já na Delegacia de Polícia Civil, o Delegado ficou surpreso com a extensa ficha criminal do sujeito, que incluí, inclusive, ato de importunar sexualmente mulheres.