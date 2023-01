Homem é preso por manter sua esposa em cárcere privado

Na noite da última sexta-feira (27/01), uma mulher entrou em contato com a Guarda Municipal, relatando estar presa em sua própria casa. Ela contou que seu marido não a deixava sair de casa, que fica nos fundos da distribuidora de bebidas dele.

Quando a equipe chegou à residência, o homem recebeu os agentes e disse que estava tudo bem, os policiais então solicitaram que ele chamasse sua esposa, mas o agressor não chamou. Durante a abordagem, a vítima pulou a janela da casa e pediu socorro, diante deste fato o homem foi abordado e levado para a delegacia.

A vítima contou que estava em situação de cárcere privado, que o agressor a mantém nessa condição por conta de ciúmes e também relatou que ele a ameaçava com as duas armas de fogo que ele mantinha em casa. Em uma busca na residência e na distribuidora, os agentes apreenderam uma espingarda Cal. 12 e um revólver Cal. 38. As partes foram encaminhadas à presença da Autoridade Policial para as providências de Polícia Judiciária.