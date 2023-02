Homem é preso por posse ilegal de drogas

Na última segunda-feira (06) às 16h45, a equipe do Pelotão de Motos da GM recebeu uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo no interior do Terminal da Vila Angélica. Ao chegar no local, os agentes receberam a informação que o suspeito havia fugido. Imediatamente o patrulhamento em busca do sujeito foi iniciado, e ele foi encontrado nas proximidades.

A abordagem e a inspeção pessoal foram realizadas, mas a arma em questão não foi identificada, porém, foram encontrada certa quantidade de maconha e cocaína, além de R$39,00 reais em notas trocadas.

Diante do flagrante, o sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.