Na noite da última segunda-feira, 15 de janeiro, por volta de 22h50, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio na Rua Bernadino Lemos, no bairro Costeira.

De acordo com as informações, um homem teria agredido seu sogro com golpes de canivete. A arma branca teria causado ferimentos no abdômen e no pescoço da vítima. O sogro foi socorrido pelos familiares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que felizmente fica próxima ao local onde ocorreu a situação. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi imediatamente transferida para o Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba.

Homem esfaqueia sogro com canivete e é preso pela GMA 1

Após receber informações que o agressor teria permanecido no endereço após cometer o crime, a equipe da Guarda Municipal foi até o local e efetuou a prisão do sujeito. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A arma utilizada no crime, que seria um canivete, foi apreendida.