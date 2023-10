Homem expulsa ex-esposa e filho de casa e reage a abordagem da GMA

Na noite da última sexta-feira, 20 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma situação envolvendo Lei Maria da Penha e invasão de domicílio na Rua Crisântemo, no bairro Campinha da Barra. Além disso, o agressor também reagiu a abordagem policial.

Quando chegaram no local, os policiais encontraram a vítima no meio da rua acompanhada do seu filho menor de idade. Ao conversar com os agentes, a mulher relatou que possuía uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, e que além disso, ele teria colocado mãe e filho para fora de casa a força.

Com a autorização da mulher, a equipe entrou na casa e realizaram a abordagem do agressor, que acabou resistindo. O sujeito até mesmo jogou um copo de vidro contra os policiais, que não tiveram escolha a não ser contê-lo usando um equipamento menos que letal, ou seja, uma arma de eletrochoque.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.