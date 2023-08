Homem invade CMEI para furtar objetos e é preso pela terceira vez

Na madrugada deste domingo (3), uma viatura da Guarda Municipal foi acionada, pois o alarme do CMEI Tupy, na rua Begônia, havia disparado. Ao entrar no local, os agentes notaram uma janela quebrada e quando entraram no CMEI para verificar, encontraram um velho conhecido da Guarda.

O homem em questão, já havia sido preso outras duas vezes pelo mesmo motivo, ele invade o CMEI em busca de materiais que possam ser vendidos facilmente e usa o dinheiro para comprar drogas. Desta vez, ele estava tentando furtar utensílios de cozinha da creche. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, novamente, para a Delegacia de Polícia Civil.