Homem parte pra cima de oficial de justiça com um facão

No momento em que entregava uma intimação para um morador da área rural do Tietê, uma oficial de Justiça foi atacada pelo mesmo com um facão e precisou sacar sua arma para se defender da agressão. Tão logo ela mostrou sua identificação, o morador se armou com um facão e a ameaçou. Ao ver que a oficial portava uma arma (prerrogativa dos serventuários da justiça) ele saiu correndo em direção à sua casa.



A oficial fez contato com a Guarda Municipal, que foi até o local, prendeu o homem e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as medidas cabíveis.