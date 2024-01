Homem que morreu afogado na Represa do Passaúna tem seu corpo encontrado na tarde deste domingo

No último sábado, 30 de dezembro, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de afogamento na Represa do Passaúna. A vítima foi identificada como Mauro Sandro Roveder da Silva, de 54 anos.

Infelizmente o dia de sábado terminou sem o corpo de Mauro ser encontrado, mas na tarde deste domingo (31/12), o Corpo de Bombeiros finalmente conseguiu encontrar a vítima. Segundo as informações, Mauro foi encontrado a 10 metros de profundidade e sem colete salva-vidas.

Afogamento

Em entrevista com a esposa, ela conta que eles estavam em um bote com as duas filhas, quando o homem decidiu entrar na água para nadar. Ela conta também que sua filha mais velha de 9 anos foi nadar com ele, mas como Mauro não estava conseguindo nadar, ele decidiu voltar para o bote, o que não deu certo já que a ventania estava muito forte.

Chegou uma hora que ele acabou ficando cansado e não conseguiu mais nadar, foi nesse momento em que ele afundou.

A esposa, Soraia Cristina da Silva, explica que quando viu seu marido afundando, tentou jogar uma boia, mas ele não conseguiu pegá-la por estar muito longe. Então Soraia decidiu entrar na água para buscar a filha mais velha, enquanto a mais nova de 8 anos esperava no bote. As duas foram salvas por um pescador que passava com um barco, e depois foram buscar a menina mais nova que estava no bote.

“As meninas estavam de colete, mas nós dois não. Ele era surfista e sabia nadar muito bem, e eu não estava porque não iria entrar na água”, explica Soraia.

Lembrando que é proibido nadar na Represa do Passaúna. O local é muito conhecido pelo seu histórico de mortes por afogamento, e no local existem várias placas indicando o perigo.

Confira a live que realizamos no local: