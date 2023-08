Homem quebra medida protetiva e é preso

Na noite de domingo (6), uma equipe da Guarda Municipal foi solicitada para atender uma denúncia de quebra de medida protetiva, na rua Arthur Ferreira no bairro Campina da Barra.

Um indivíduo invadiu a casa da ex companheira para agredi-la, ela que já possuía uma medida protetiva contra o rapaz, conseguiu entrar em contato com a central da Guarda e pedir ajuda.

Ao chegar no local, os agentes se depararam com o agressor dentro do terreno da vítima, eles então abordaram o rapaz e o encaminharam para a delegacia.