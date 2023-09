Homem quebra medida protetiva e tenta furtar carro da vítima

Na madrugada do último sábado (23/09), um homem foi preso após invadir a casa da ex namorada, furtar seu carro e ameaçá-la com uma faca.

A vítima entrou em contato com a Central Guarda Municipal, que encaminhou uma viatura para o local do ocorrido, na rua Expedicionário Tomaz Stanislavski, no Guajuvira, Área Rural de Araucária.

Ao chegar no local, o homem já não estava mais lá, testemunhas informaram que ele havia ido para uma distribuidora de bebidas na Av. Independência, os agentes foram então até o estabelecimento e encontraram o agressor.

Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.