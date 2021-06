Homem tenta dar “migué”, mas acaba preso e responderá por falsidade ideológica

No domingo, 13 de junho, por volta das 14h30, a Polícia Militar prendeu um homem na avenida Manoel Ribas, no bairro Costeira, por falsidade ideológica. Este mesmo homem havia sido abordado pela equipe policial no dia 26 de maio, chegou a preencher um Termo Circunstanciado por consumo de drogas e foi liberado na sequência. Passados alguns dias, a PM recebeu uma denúncia anônima, dando conta de que este homem, que já havia sido identificado na bronca anterior, na verdade teria se passado por uma outra pessoa, e que esta teria contra si um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo agravado. De fato, em maio, quando foi abordado, o suspeito teria passado o nome falso, e ao consultar seus dados no sistema SESP, a PM viu que a foto era semelhante ao abordado.

Coincidentemente neste domingo, a polícia patrulhava pela referida avenida, quando visualizou um veículo Logus vermelho, e o condutor, ao ver a viatura policial, demonstrou muito nervosismo. Durante a abordagem, a PM verificou que se tratava da mesma pessoa que forneceu o nome falso, lá no mês de maio. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas ele foi conduzido à delegacia de Polícia para responder por falsidade ideológica. O veículo foi recolhido ao Pátio porque tinha pendências administrativas.

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021