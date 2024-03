Idosa esfaqueada pelo neto é levada em estado grave para o hospital

Na manhã desta terça-feira, 12 de março, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio, onde o neto teria esfaqueado a avó de 79 anos. A situação aconteceu por volta de 6h30 na Rua Joaquina Tonchak, no bairro Porto das Laranjeiras. O neto foi identificado como Marcio Rodrigo Zilkosker, de 30 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma vizinha teria escutado gritos e quando foi verificar, encontrou a senhora esfaqueada no chão. Imediatamente a Guarda Municipal foi acionada, e ao chegar no local, o SIATE já estava realizando o atendimento da idosa. Infelizmente, ela foi levada para o Hospital do Trabalhador em estado grave.

O agressor fugiu do local com um carro da marca Gol, antes das autoridades chegarem. Entretanto, um tempo depois, a GMA recebeu a informação que ele teria se entregado no posto da Polícia Rodoviária Federal.

Os guardas foram até o local e deram voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas devido ao seu estado agressivo. Marcio foi levado para a Delegacia de Polícia de Araucária, e a faca foi apreendida. A causa do crime ainda está sendo investigada.