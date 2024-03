Idoso de 63 anos morre após atropelamento na Rodovia do Xisto

A população de Araucária presenciou mais um acidente grave na BR-476. Acidentes de trânsito estão sendo cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia. É essencial a atenção de todas as pessoas, tanto motoristas e motociclistas, quanto ciclistas e pedestres.

No início da tarde desta quarta-feira, 20 de março, aconteceu um atropelamento na Rodovia do Xisto, a situação aconteceu próximo à entrada do Araucária Clube de Campo.

De acordo com as primeiras informações, o pedestre havia almoçado na região, e tentou atravessar a rodovia. Infelizmente, ele não viu o motociclista vindo em sua direção e o impacto resultou na sua morte. O motoqueiro apresentou ferimentos moderados, sendo encaminhado para o hospital.

A Via Araucária foi acionada para auxiliar no atendimento, assim como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal. Devido a esse acidente, o trânsito em direção a Contenda e a Lapa estava muito lento.

A vítima foi identificada como Maximo Luiz Soares de 63 anos, ele também era conhecido como Pelé. Maximo trabalhou por mais de 40 anos na empresa Agrocomercio Cebula. Ainda não há informações sobre onde ocorrerá o velório e o sepultamento.