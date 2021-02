Idoso desaparecido desde sexta-feira (19) é encontrado sem vida

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Natural de Caçador (Santa Catarina), José Antônio Esperança, 64 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 19 de fevereiro, foi encontrado morto na segunda-feira, 22. O idoso passava alguns dias em Curitiba, no bairro Portão, para a realização de exames de saúde. O mesmo fugiu de sua residência na madrugada de sexta-feira e teria sido visto pela última vez com vida, no Terminal Central de Araucária.

O corpo de José estava em uma casa abandonada há algumas quadras da casa da família. De acordo com a polícia, os informantes que afirmaram ter visto José no município certamente se confundiram, uma vez que o mesmo não saiu das redondezas onde vivia.