IFPR pode ter cursos presenciais em Araucária já 2024

Araucária caminha a passos largos para já agora em maio de 2024 começar a oferecer a seus moradores cursos técnicos pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). Esta foi a boa notícia trazida no início desta semana pelo reitor da instituição, Adriano Willian da Silva Viana Pereira, que esteve reunido na segunda-feira, 25 de março, com representantes da Prefeitura numa visita as instalações do antigo Colégio Técnico Industrial (CTI), que fica no bairro Thomaz Coelho. O imóvel deve ser doado ao IFPR para instalação do campi no Município.

Nessa visita, que contou com a presença da vice-prefeita Hilda Lukalski (PSD) e de secretários e técnicos da Prefeitura, foram acertados detalhes acerca das etapas que se iniciam agora para efetivação da instalação do IFPR na cidade. De acordo com o procurador-geral do Município, Simon Gustavo de Quadros, neste primeiro momento será assinado um termo de cessão de algumas salas do antigo CTI ao IFPR, de modo que esses cursos técnicos que o Instituto pretende oferecer neste primeiro semestre aqui em Araucária possam ser iniciados. “O IFPR e a Petrobras firmaram um convênio para oferecer cerca de 800 vagas de cursos técnicos a pessoas que trabalharão na Repar e na Fafen, muitos desses trabalhadores serão moradores da cidade e é por isso que é muito importante que consigamos fazer essa cessão quanto antes para que as aulas já aconteçam nas dependências do CTI”, explicou.

Ainda segundo ele, neste primeiro momento a cessão será parcial, algo em torno de seis salas, de modo que aquelas instalações possam continuar sendo utilizadas como colégio estadual enquanto o Governo do Estado não constrói prédios próprios para isso.

Viviane Nery, diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, explica que as tratativas com o IFPR para trazer o campi para Araucária o quanto antes acontecem em duas frentes. Uma delas é essa cessão para que alguns cursos comecem já agora em maio. Paralelamente a isso, Município e MEC trabalharão na doação do imóvel ao IFPR, de modo que – concluída esta etapa – o Governo Federal possa promover os investimentos necessários no local. “Temos uma parceria antiga com o IFPR, que já estava no Município por meio de cursos à distância. Agora teremos esse campi para cursos presenciais aqui, fechando esse círculo virtuoso em prol da Educação em vários níveis”, destaca.

O procurador-geral enfatizou ainda que a vinda do IFPR a Araucária contempla o oferecimento de cursos de nível médio e técnico, de graduação, de especialização e pós-graduação. “Inicialmente o investimento previsto é na casa dos R$ 8 milhões. Nos próximos dias devemos receber o ofício do MEC que formaliza a adesão do Município ao programa de ampliação dos institutos federais e daí aceleraremos a parte burocrática para realizar mais esse sonho da administração do prefeito Hissam, que é oferecer dentro do Município educação de qualidade desde a primeira infância até a graduação”, pontuou.