Igreja Bola de Neve de Araucária vai completar 13 anos com celebração especial no dia 27 de agosto

A Igreja Bola de Neve de Araucária vai comemorar seus 13 anos de existência no próximo dia 27 de agosto, às 20h, com uma celebração especial, que contará com a presença do Pr. Harald McLaryea, ele também é missionário na África, com trajetória estabelecida no Brasil. O convite para participar desse culto especial é estendido a toda a população, que poderá compartilhar desse momento de louvor, gratidão e partilha.

A Igreja Bola de Neve é uma denominação cristã que tem suas raízes no Brasil. Tudo começou em São Paulo no ano de 1999, e desde então a igreja tem se destacado pela sua abordagem contemporânea e criativa da fé cristã. Incorporando elementos da cultura jovem, como música, esporte e arte, a igreja adota o nome peculiar “Bola de Neve” em referência a uma passagem bíblica que trata da multiplicação do evangelho.

A trajetória desta igreja é notável. Em 2010, chegou a Araucária de forma discreta, começando por meio de uma pequena reunião chamada célula. Atualmente a igreja está localizada em frente ao Parque Cachoeira e possui capacidade para acomodar mais de 350 pessoas por culto.

Sob a liderança do Pr. Lipe e da Pra. Ana, juntamente com uma equipe dedicada de líderes, a Igreja Bola de Neve se dedica incansavelmente à obra de Deus, com o propósito central de servir vidas e difundir esperança.

Edição n.º 1375