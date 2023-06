Uma imagem que já apareceu no tronco de três árvores chamou a atenção do produtor de frutas Edvino Brongel, morador da área rural de Campina das Pedras. Ele e a esposa Magale viram na figura a “imagem de Nossa Senhora”. A primeira imagem foi encontrada no ano retrasado, quando ele fazia a poda dos galhos de um pé de nectarina. Recentemente ele estava podando os pés de pêssego e a mesma imagem apareceu em outras duas árvores.

Edvino conta que ele e a esposa são católicos, mas nunca foram fervorosos e nem devotos de Nossa Senhora. Ainda assim, ficaram surpresos quando se depararam com as imagens da santa. “Geralmente quando a gente corta um galho dessas árvores, por dentro a cor é branca, mas nos três casos, os galhos estavam com a coloração mais escura. E na primeira imagem, quando a gente aproxima a foto, dá impressão de ver o rosto e as mãos de Nossa Senhora”, relata o produtor.

“Imagem de Nossa Senhora” aparece em tronco de árvores após podas 1

Milagre

Ele diz ainda que apesar de não ser devoto, acredita que na primeira aparição a imagem teria operado um milagre na sua propriedade. Edvino tinha um funcionário alcoólatra e o mesmo estava enfrentando muitos problemas familiares devido à bebida. “No dia que fiz a poda do pé de nectarina, lembro que o meu funcionário estava muito mal, quase entregando os pontos para a bebida. Então eu decidi que iria demiti-lo e até pedi conselho para uma vizinha. Porém ao ver a imagem, fui ao encontro deste homem. Ele saiu correndo, como se estivesse assustado. Então mostrei o galho a ele e o aconselhei bastante, daquele dia em diante, como um verdadeiro milagre, este homem nunca mais bebeu, todos os seus problemas familiares acabaram e eu não o demiti, ele está comigo até hoje”, relembra.

E não foi só isso, Edvino confessou que sua vida também melhorou bastante após ele encontrar a primeira imagem de Nossa Senhora. “Agora encontrei mais duas imagens e estou ansioso pra ver o que a vida me reserva”, comentou.

