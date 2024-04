Imobiliária Barracão: Uma nova era em sede própria e modernizada

Após 27 anos, a Imobiliária Barracão retorna ao local que foi seu lar por muitos anos. A empresa, que tem mais de 45 anos de história, está agora em uma nova sede, mais moderna e voltada para o atendimento ao cliente.

A mudança representa a realização de um antigo sonho de seu fundador, Antônio Carlos de Almeida Torres.

“A nova sede é a concretização de um projeto idealizado por Antônio Carlos, mas que só agora, três anos após seu falecimento, pôde ser realizado. A localização é simbólica: a empresa deixou esse terreno para alugar espaço ao primeiro Bradesco de Araucária. Agora, ao retornar, traz consigo uma bagagem de quase meio século de experiência no mercado imobiliário”, afirma Vinicius Gabriel Sabadim.

Administrada atualmente pela esposa de Antônio Carlos, juntamente com seus filhos, a Imobiliária Barracão manteve uma trajetória de sucesso e solidez ao longo de sua história. A empresa não apenas sobreviveu, mas também prosperou ao longo dos últimos anos, graças a uma combinação de perseverança e dedicação ao serviço de qualidade.

A inauguração da nova sede, que aconteceu no dia 22 de abril, foi um momento importante para a empresa, marcando o início de uma nova era, mas sem esquecer as raízes que a trouxeram até aqui. A “Família Barracão”, nome carinhosamente dado a todos que fazem parte dessa história, permanece comprometida com o legado de seu fundador e com a missão de servir Araucária com o mesmo carinho e paixão de sempre.

A Imobiliária Barracão convida a todos para conhecerem suas novas instalações e celebrarem com eles este momento especial, enquanto continuam a construir um futuro sólido e promissor na cidade.

SERVIÇO

A nova sede da Imobiliária Barracão fica na Av. Doutor Victor do Amaral, 512 – Loja 2. Acesse também o site imobiliariabarracao.com.br, ou entre em contato pelos telefones (41) 3642-3211.