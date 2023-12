Imobiliária São Paulo comemora 45 anos com muitos planos para o futuro

A imobiliária São Paulo completou recentemente 45 anos de atividades em Araucária, sempre colocando o cliente em primeiro lugar e fazendo bons negócios, com confiabilidade e segurança. A empresa foi fundada em 1978 pelas mãos do empresário Osman Torres e do filho Paulo Torres, juntamente com um terceiro sócio, Benjamim Monteiro, e aos poucos foi ganhando seu espaço no mercado. Em 2020, com o falecimento de Paulo Torres, a filha Camila Torres assumiu com sucesso os negócios da família.

Especializada em compra, venda de imóveis e parcerias, a São Paulo possui experiência no seu segmento de negócio, somada ao comprometimento e a grande reputação conquistados no mercado. Hoje a empresa se orgulha em ser uma das mais tradicionais imobiliárias da cidade e de ter no seu currículo milhares de sonhos já realizados.

A Imobiliária São Paulo fez questão de comemorar seu 45º aniversário com os colaboradores e suas famílias, afinal, foi mais um ano de conquistas, realizações, superações de desafios e novas metas a serem alcançadas junto com toda sua equipe. “Sempre fomos uma empresa familiar, meu pai se preocupava muito em nunca perder essa essência, por isso hoje seguimos o legado que ele nos deixou”, declarou Camila Torres

Conhecida principalmente por sua resiliência e poder de adaptação, a São Paulo alcançou a longevidade que todo empreendedor deseja para o seu negócio. “Se chegamos até aqui, devemos muito aos nossos funcionários, corretores, colaboradores, clientes e amigos que fazem e já fizeram parte da nossa história”, completa.

A empresária também falou das perspectivas da empresa para um futuro a curto prazo. “As expectativas para 2024 são bastante positivas. Contamos com o aumento da oferta em opções de apartamentos de 03 quartos, com um excelente padrão de acabamento e com área de lazer que até então era escasso no mercado de Araucária, da mesma forma estamos com ótimas opções em imóveis na planta. Diante disso, esperamos que seja um ano próspero e de muito desenvolvimento na cidade”, pontuou.

A Imobiliária São Paulo fica na avenida Dr. Victor do Amaral, 588, Shoping Ônix, loja 2, Centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, com plantão de vendas aos sábados. O fone de contato é 3642-3210.

