Inauguração da Livraria”Nosso Livro” traz parceria com contadora de histórias e clube do livro local

No último sábado (03/02), os amantes da leitura de Araucária tiveram o prazer de participar da Inauguração da Livraria “Nosso Livro”, que contou com a participação de vários escritores de Araucária e região. Angela Pietrasko, a proprietária, é formada em Letras e tem uma carreira de mais de 20 anos como professora da área. “Sou uma apaixonada por livros e pela transformação que a leitura causa na vida das pessoas”, afirma

Atuando com a venda de livros desde 2018, Angela decidiu em agosto de 2021 abrir sua própria empresa, focada em feiras itinerantes. Sua jornada a levou a se estabelecer em Araucária no ano passado. Ela acredita no poder da união para melhorar o mundo e conta que assim que chegou em Araucária imediatamente procurou interagir com a comunidade e estabelecer parcerias de trabalho. A primeira foi com o grupo de empreendedoras “Clube Decididas”. A segunda parceria foi com o clube do livro Compartilhamind, que já atua na comunidade há alguns anos. “Foi com o apoio deles que fui conhecendo a comunidade e por isso sou muito grata a estas pessoas”, declara.

Percebendo a falta de uma livraria física na cidade, após um ano conhecendo a comunidade e atendendo a demanda crescente por livros, ela decidiu inaugurar a loja física da “Livraria Nosso Livro”. O espaço abrange uma diversidade de acervos, de diversos gêneros, desde livros infantis e didáticos, infanto juvenis até obras para o público adulto. A livraria também oferece jogos e brinquedos psicopedagógicos.

Angela Pietrasko, proprietária da livrarias Nosso Livro

Além disso, Angela manteve a tradição das feiras literárias, atendendo escolas desde a educação infantil até o ensino médio. A livraria itinerante continua sendo uma opção, permitindo que a “Nosso Livro” vá até as escolas, proporcionando uma experiência completa de escolha e compra de livros.

A mais nova parceria foi com a contadora de histórias Kelly Fernandes, a qual desenvolverá um projeto de contação de histórias para o público infantil no espaço Kids da Livraria. Isso acontecerá sempre no primeiro sábado do mês.

Para celebrar a inauguração, a livraria está promovendo uma oferta especial: a cada 100 reais em compras, os clientes concorrem a um voucher de 600 reais em livros. Essa promoção, aliada à diversidade do acervo e às atividades mensais de contação de histórias, reforça o compromisso da “Nosso Livro” em ser um espaço dedicado à literatura e ao enriquecimento cultural de Araucária.

Serviço

A Livrarias Nosso Livro está localizada na Rua Alfredo Parodi, 331, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 18:00 e aos sábados das 09:30 às 16:00.

NINA SANTOS / Edição n.º 1401