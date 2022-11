Inauguração do Natal Iluminado acontece nesta sexta-feira, 18 de novembro

A partir desta sexta-feira, 18 de novembro, a população de Araucária já poderá aproveitar a grande maioria das atrações do Natal Iluminado da cidade. A ação é promovida pela Prefeitura e seguirá até o final do mês que vem.

A inauguração da programação de Natal acontece no final da tarde de amanhã, com a abertura da pista de patinação no gelo, que está sendo montada no centro de eventos da Praça da Bíblia. Nesse dia também serão acesas as luzes da decoração montada em toda a Praça.

Além da iluminação temática, que fará com que a população que visitar a Praça da Bíblia seja transportada para um fantástico mundo natalino, quem for ao local também poderá interagir com personagens e cenários montados exclusivamente para fazer fotos e encantar a criançada. Ainda como forma de estimular o comércio local, haverá na Praça diversos foodtrucks, barracas de artesanato, apresentações culturais, entre outras.

Outra atração do Natal Iluminado será o Papai Noel Azul, que chegará à Praça da Bíblia no dia 2 de dezembro. O personagem estará devidamente acompanhado de sua senhora para fazer fotos com a criançada. E se você está se perguntando a razão dele ser azul, já fique sabendo que não tem a ver com aquela história de evitar o vermelho neste final de ano. Nada disso! Na verdade, o Papai Noel Azul é uma criação da Guarda Municipal de Araucária e sua roupa faz alusão à cor dos uniformes da corporação. O personagem, inclusive, chegara sempre à Praça escoltado pela GM, ficando à disposição para fotos nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 23 de dezembro, sempre das 19h às 22h.

Parque Cachoeira

As atrações do Natal Iluminado ainda incluem uma gigantesca árvore e um globo de luz que estão sendo montados no Parque Cachoeira. Ambos os elementos terão suas luzes acesas nesta sexta-feira (18), ficando liberados para que a população faça fotos. Também no Parque, só que a partir do dia 1 de dezembro, as crianças poderão visitar a exposição Parque dos Dinossauros. Serão diversas esculturas montadas naquele espaço de lazer, de modo que os visitantes possam conhecer um pouco de cada uma das espécies e ainda fazer aquela foto bacana para colocar em sua rede social.

Agendamento

Das atrações que integram o Natal Iluminado de Araucária, a única que precisa de agendamento é a pista de patinação no gelo. As vagas são limitadas e devem ser feitas no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br). Diariamente também é possível se inscrever num posto avançado montado na própria Praça da Bíblia.