Incêndio destrói fábrica de estofados no Porto das Laranjeiras

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Uma fábrica de estofados localizada na rua Rosália Kaminski, no bairro Porto das Laranjeiras, ficou totalmente destruída pelas chamas no final da tarde desta segunda-feira, 22 de fevereiro. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio e nem se houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros chegou no local e tentou conter o fogo, mas as chamas já haviam consumido as instalações da empresa. Apesar do perigo, porque a todo instante se ouviam pequenas explosões no local, muitos curiosos se aglomeraram na rua para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Mais informações em breve, na página do Jornal O Popular do Paraná, no Facebook.