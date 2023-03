Influencer de Araucária já soma mais de 100 mil seguidores nas redes sociais

Trabalhar com a internet passou a ser o sonho de muitos jovens por aí. Com o crescimento das redes sociais e as oportunidades infinitas para influencers, é comum encontrarmos inúmeras pessoas que tentam entrar nesse mercado. Entre elas está a araucariense Kayra, ou Kaah Chaves, como é conhecida na internet. Ela tem 18 anos e já soma mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais.

Kaah decidiu dar início à carreira de influencer em 2020 e desde então não parou de crescer. Ela contou para nossa equipe que havia começado a postar alguns vídeos em 2019, mas logo em seguida apagava por conta do pouco alcance que tinha. Um ano depois ela decidiu retomar e persistir neste sonho. “Na verdade, eu sempre quis isso, desde pequena gravava vídeos e havia a vontade de postar, porém tinha muita vergonha, então guardava pra mim. Não sei onde esses vídeos foram parar, afinal eu era muito nova. Em 2019 comecei a postar um vídeo ou outro e sempre acabava apagando tudo, por não ter muitas curtidas e visualizações. Em 2020 fiquei decidida a tentar crescer na internet e seguir um dos meus sonhos. É umas das coisas que mais me deixam bem comigo mesma, eu gosto de postar sobre minha vida, sendo sempre sincera, porém ainda tenho muita vergonha, mas acredito que com o tempo isso vá melhorar” contou a influencer.

A jovem relata que pretende seguir carreira na internet e continuar trabalhando duro para alcançar seus objetivos e também fala sobre como é lidar com o mundo digital, com os comentários maldosos e com a exposição que esses conteúdos geram. “Sim, tem os dois lados, mas quando se gosta do que faz, você pode atravessar qualquer barreira, na verdade eu não esperava que ia crescer tanto, mais deposito toda a minha fé em Deus e sei que os planos dele pra mim estão só começando. Comentários de ódio é o que mais vou encontrar pelo caminho, porque a maioria das pessoas não quer ver ninguém melhor do que elas, eu lido com tudo na brincadeira, não deixo me abalar, é difícil, mas o tempo me ensinou a ser forte, todos temos problemas, porém algumas pessoas não sabem lidar com isso e saem espalhando discursos de ódio na internet”, argumenta.

Para quem pensa que a vida de roteirizar e gravar vídeos é simples, Kayra conta que sua rotina envolve gravar pelo menos um vídeo por dia e nos domingos ela produz conteúdo em massa para conseguir alimentar suas redes, já que a frequência de postagem é um fator determinante no alcance do perfil. Tudo isso além de manter uma rotina organizada, definindo quais os vídeos e ideias do dia.

Se você quer conhecer e acompanhar o trabalho da influencer Kaah Chaves, acesse @kaahchaves no Instagram e no TikTok.