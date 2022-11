Inscrição para o Concurso de Decoração de Natal de Araucária vai só até o dia 30

As inscrições para o Concurso de Decoração de Natal, organizado pela Prefeitura de Araucária e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), entraram na reta final. Quem ainda não se inscreveu, tem até o próximo dia 30/11 para fazê-lo e concorrer a excelentes prêmios.

Os participantes podem inscrever-se na categoria “Residencial” ou “Estabelecimento Comercial”, através do link (Clique Aqui) com a foto da fachada ou da vitrine decorada.

Em seguida, uma comissão julgadora irá avaliar as melhores fachadas. Dez inscritos de cada categoria se classificarão e serão feitas fotos profissionais para serem votadas nas redes sociais da Prefeitura. Serão contabilizados como votos, as curtidas e demais reações. As três mais votadas em cada categoria serão as premiadas.

Calendário do Concurso

A avaliação e classificação das 10 primeiras colocadas em cada categoria acontece de 1º a 5 de dezembro de 2022. A divulgação das classificadas de cada categoria será em 6 de dezembro. As fotografias profissionais das classificadas serão feitas de 7 a 13 de dezembro.

A divulgação das classificadas nas redes sociais para votação popular acontece de 14 a 21 de dezembro e a divulgação e premiação das vencedoras será em 23 de dezembro.

Premiação

Categoria “Estabelecimento Comercial” 1° Lugar – uma viagem de fim de semana para casal em Foz do Iguaçu (aéreo e hospedagem, com café da manhã) 2° Lugar – uma Bicicleta Mountain Bike 3° Lugar – um passeio de balão para casal