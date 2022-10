Inscrições para cursos técnicos gratuitos do Colégio Szymanski vão só até segunda-feira (31)

Segunda-feira (31/10) é o último dia de inscrições para o processo seletivo dos cursos gratuitos ofertados pelo Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski. A oportunidade é para os seguintes cursos integrados ao Ensino Médio, com duração de 3 anos: Técnico em Administração (manhã e tarde), Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (manhã e tarde) e Formação de Docentes (integral).



Também há vaga para o curso subsequente de Técnico em Administração (noite), com duração de 3 semestres.



As inscrições poderão ser feitas diretamente na secretaria do Colégio, localizada na Rua São Vicente de Paulo, 76, Centro. Mais informações pelo fone/WhatsApp 3642-4089.