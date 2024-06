Inscrições para o curso “Empreender com as Redes Sociais” abrem nesta terça-feira (11)

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE), em parceria com o Senac, vai abrir nesta terça-feira (11/06), as inscrições para o curso “Empreender com as Redes Sociais”, que tem 30 vagas disponíveis, exclusivamente para moradores de Araucária. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e o 5º ano do ensino fundamental completo.

As inscrições podem ser feitas na Agência do Trabalhador e para se inscrever é necessário apresentar o CPF, RG, comprovante de endereço e histórico escolar do fundamental completo. O candidato deve ter todos os documentos originais em mãos, caso contrário, não poderá realizar a matrícula. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal.

O curso será realizado de 17 a 21 de junho, no período da tarde, das 14h às 17h, e quem solicitar poderá receber vale-transporte gratuito para poder frequentar as aulas. Os conteúdos a serem abordados são os seguintes: Introdução ao marketing em mídia social; Marketing no facebook; Gestão de blogs corporativos; Marketing no twitter; Marketing com vídeos online; Métricas e monitoramento; Planejamento estratégico digital; Conteúdo 2.0, SEO e futuro do marketing de busca; Gerenciamento de crises 2.0.

Serviço

A distribuição das senhas para atendimento na Agência do Trabalhador/SMTE é realizada diariamente por ordem de chegada, uma por pessoa, de segunda a sexta, das 8 horas às 12h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego (Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá). O telefone/whatsapp para contato é o (41) 3614-1650.