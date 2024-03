Inscrições para os Jogos Escolares Municipais acontecem nos dias 5 e 6 de março

A edição 2024 dos Jogos Escolares Municipais – JEM, evento promovido pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), já tem data marcada: 1º a 10 de abril. A competição é voltada a todas as instituições de ensino do Município, sejam elas da rede municipal, estadual ou particular.

As inscrições dos JEM serão realizadas nos dias 5 e 6 de março, para as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. Podem ser inscritos alunos nas categorias masculino e feminino. Nascidos em 2007, 2008 e 2009 (15 a 17 anos) estarão na categoria A e nascidos nos anos de 2010, 2011 e 2012 (12 a 14 anos) estarão na categoria B.

Os jogos escolares acontecem em Araucária há mais de 30 anos, e recentemente receberam uma nova nomenclatura, porém a formatação e objetivo ainda são os mesmos: credenciar equipes para representar o município na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná.

Mais informações sobre o JEM podem ser obtidas pelo fone (41) 3614-7900.

Edição n.º 1404