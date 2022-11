Inscrições para patinar no gelo “de grátis” começam na próxima segunda-feira, dia 14

A partir de segunda-feira, 14 de novembro, a população de Araucária e região já podem fazer sua inscrição para patinar gratuitamente na pista de gelo que a Prefeitura está montando na Praça da Bíblia. A aventura congelante faz parte das atrações no 2º Natal Iluminado de Araucária, sendo que a pista já estará liberada para brincadeira a partir de sexta-feira (18).

Conforme explicou a Secretaria Municipal de Urbanismo, as inscrições serão abertas semanalmente, mas para concluí-la é necessário ter antes um cadastro no site da Prefeitura. Por isso, a orientação é que os interessados não deixem para se cadastrar no mesmo dia que tentarem se inscrever, já que o cadastro pode levar algumas horas para ser aprovado. O site para inscrição é o da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br).

A pessoa que tiver alguma dificuldade para fazer esse cadastro pelo site, poderá ir até o guichê da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), que fica na sede da Prefeitura, de segunda a sexta-feira (9h às 12h e 13h às 16h) e fazer o cadastramento com o apoio dos servidores da SMUR.

A Secretaria de Urbanismo ainda montará um posto avançando a partir do dia 21 de novembro na própria Praça da Bíblia para que aqueles que eventualmente não tenham conseguido fazer o cadastro de casa. O posto avançado funcionará sempre das 14h às 22h, todas as segundas, até dia 12 de dezembro.

Pais, mães ou responsáveis, após finalizarem o cadastro no site, além de fazer a própria inscrição podem fazer a de uma ou mais crianças. Porém, é preciso fazer uma inscrição por vez.

Cada patinador terá direito a ficar na pista por até 30 minutos e, no caso de menores de idade, estes precisam estar acompanhados pelo responsável que fez a inscrição no sistema.

Vale lembrar ainda que as vagas são limitadas, pois a pista tem capacidade para até 30 patinadores a cada meia hora. Serão fornecidos equipamentos de segurança, mas é importante que os patinadores venham com meias mais altas e com calça jeans.

Embora o esporte seja muito divertido e algo inédito oferecido em Araucária, a Prefeitura ressalta que o patinador deve ouvir atentamente as instruções do monitor e respeitar as regras da pista para evitar acidentes.

As inscrições serão abertas semanalmente: