Inscrições prorrogadas para o curso técnico em enfermagem no Colégio Estadual Professora Helena Wysocki

O Colégio Estadual Professora Helena Wysocki, localizado no bairro Costeira, anunciou a prorrogação das inscrições para o Curso Técnico em Enfermagem, agora, os interessados têm até o dia 17 de novembro para garantir sua participação nessa oportunidade de formação profissional.

O curso, que ocorrerá no período noturno, terá uma duração de quatro anos, proporcionando uma formação sólida e abrangente na área da saúde. Além disso, destaca-se por ser uma excelente oportunidade para os alunos concluírem o Ensino Médio enquanto obtêm uma especialização técnica, ampliando assim suas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

Os interessados em ingressar no curso, devem realizar suas inscrições até o dia 17 de novembro, presencialmente no colégio, na rua Maranhão 2673. Para mais informações entre em contato através do telefone 41 3607-2899.