Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento lança plataforma de palestras online

Foto: divulgação

Gerenciado e fundado pela araucariense Monaliza Haddad, Doutora em Educação, o IAD – Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento está com novidades neste ano de 2021. Além dos atendimentos presenciais que os profissionais do Instituto realizam em Araucária, agora o IAD também conta com palestras online, que podem ser acessadas nos quatro cantos do mundo, pelo website. As palestras tratam de assuntos educacionais, que podem ajudar na formação de muitos professores, pedagogos e profissionais da área da educação. Entre os temas estão: Altas Habilidades & Superdotação, ODS 2030 e Políticas Públicas, Família & Escola, Testes Formais e Inclusão Escolar.

Segundo a fundadora do IAD, as palestras online são uma excelente oportunidade para as pessoas buscarem novos conhecimentos, mesmo durante a pandemia. “O importante é oferecermos outras alternativas para que o conhecimento chegue até as pessoas, e este é o nosso objetivo”. Monaliza reforça que todas as pessoas estão passando por anos difíceis ultimamente, e nesse contexto, o IAD Online quer ajudar os pais, os jovens e toda a comunidade, pois conta com palestras sobre qualidade de vida, saúde mental e física, mostrando a importância desse aspecto em nosso dia-a-dia.

“O IAD já vem há algum tempo trabalhando em parceria com outros países e associações estrangeiras, como em Portugal e Espanha, por exemplo. Foi devido as restrições das viagens que tivemos a ideia de gravarmos palestras em Araucária, com nossos profissionais, para que as mesmas pudessem ser acessadas por estas instituições, em todo o mundo”, conta a Doutora em Educação e proprietária do IAD.

Para acessar os títulos das palestras, os interessados devem entrar em www.iadpr.com.br e em seguida, na aba IAD Online, onde terão todos os vídeos disponíveis para aluguel.

Confira as palestras:

• Altas Habilidades e Superdotação! O que você presisa saber sobre…

Por Monaliza Haddad e Marilidia Chempcek

• Políticas Públicas Educacionais e Práticas Pedagógicas – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 2030

Por Monaliza Haddad e Rosilene Cartano Lago

• Qualidade de Vida e Bem Estar: Uma busca constante em tempos de pandemia!

Por Wanderley Haddad

• A importância da Família e da Escola para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças!

Por Erika Ozorio

• Funções Psicológicas Avaliadas nos Testes Formais: O que é preciso saber?

Por Roseli Morvan

• Pais Filhos: O que é importante saber sobre essa relação?

Por Monaliza Haddad

• Inclusão Escolar – Quais as superações e desafios?

Por Monaliza Haddad

• Saúde Mental – Como deixá-la em dia?

Por Fabiola Karas

SERVIÇO

Link: www.iadpr.com.br

Valores das palestras: R$19,90

Texto: Maurenn Bernardo