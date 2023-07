Instituto C&A, parceiro da ONG EVA, visita projetos de sustentabilidade

Nas duas últimas semanas vários eventos movimentaram a ONG EVA. No dia 22 de junho a entidade recebeu a visita de representantes do Instituto Modas do Bem, da C&A, com quem a entidade mantém uma parceria há dois anos, que vieram conhecer um pouco da cultura do Município. Pela parceria, o Instituto doa, a cada dois meses, peças de roupas novas para a ONG revender em seu bazar e gerar renda para os seus projetos sociais.

“O Instituto não fica apenas na doação de roupas, mas busca conhecer a realidade das cidades onde estão as entidades que ajuda, principalmente os projetos na área de sustentabilidade. Aqui em Araucária levamos eles para uma visita na Associação de Catadores Reciclar, para conferir o trabalho das artesãs locais no reaproveitamento dos vidros e garrafas que são descartados no lixo e são transformados em belíssimas obras de arte. Os representantes visitaram ainda a Casa do Artesão, no Parque Cachoeira”, comentou Adri Ribeiro, presidente da ONG EVA.

Eleição

No dia 27 a ONG realizou sua festa junina, reunindo cerca de 60 pessoas, entre as mulheres assistidas pela entidade, diretores e voluntários. O evento foi super animado, contou com muitas comidas típicas, danças e brincadeiras.

E finalmente no dia 28 aconteceu a eleição e posse da nova diretoria da ONG EVA. Adri Ribeiro segue na presidência tendo como vice Micheli Gondek, secretário administrativo Nelson Knob, 2ª secretária Carmem Barreto, diretora financeira Cristiane Machado, 2º diretor financeiro Nicolas Borgo. Os conselheiros fiscais são Euclides Miola, Dalva Vieira e Lidineia Felix.

Edição n. 1370