Instituto Schnorr apresenta teatro com a temática “violência contra a mulher”

A convite da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, as crianças e jovens do Instituto Schnorr fizeram uma apresentação durante o Valoriza Mulher, promovido em alusão ao Agosto Lilás, no sábado (05/08), no Parque Cachoeira. O objetivo do evento foi promover a conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Através de uma apresentação teatral, as crianças e adolescentes do Instituto mostraram a importância dessa temática e de como agir diante de qualquer situação que coloque a mulher e sua vida em risco.

O evento contou ainda com uma caminhada que reuniu cerca de 200 pessoas, e no parque teve várias atrações, como barraquinhas de artesanato, divulgação de serviços da Prefeitura, palestras e homenagens a mulheres inspiradoras do município. De acordo com a SMAS, cerca de 400 pessoas passaram pelas barracas ou palestras na data.

Edição n.º 1375