Invade a casa da mãe, descumpre medida protetiva e acaba preso pela GM

O final de semana começou cheio de trabalho para a Guarda Municipal de Araucária. Desde as primeiras horas da tarde desta sexta-feira, 21 de julho, já foram vários os chamados, com pelo menos dois presos e um veículo recuperado.

Uma dessas situações aconteceu no bairro Costeira. Lá, na rua Bernardino Lemos, a GM foi acionada porque – vejam só – um rapaz teria invadido a casa da própria mãe, a qual tem uma medida protetiva contra ele. Por ser uma pessoa violenta, o sujeito não podia chegar próximo à genitora.

Inclusive, de acordo com a Guarda Municipal, a senhora estaria acamada em razão de problemas de saúde e nem assim teve paz. Tão logo soube que a GM estava vindo em seu encalço, o rapaz evadiu-se da casa da mãe, mas levou azar, dando de cara os guardas no meio da rua. Valentão, ele ainda não acatou a ordem de parada feita pelos profissionais da segurança, que foram obrigados a usar de força moderada para contê-lo, colocá-lo na viatura e encaminhá-lo à Delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante por quebra de medida protetiva.

Veículo recuperado

Também na noite desta sexta-feira, por volta das 21h, uma viatura da GM se deslocou até a rua Lodia Wojik Czanovski, na localidade rural de Guajuvira. Lá, localizaram um veículo Fiat Palio, de cor prata, aparentemente abandonado. Buscando em seus sistemas, a GM constatou que o veículo possuía alerta de furto datado de 24 de junho, no bairro Capela Velha. Diante disso, os guardas fizeram o recolhimento do Palio ao pátio da Delegacia Civil, que ficará responsável pela comunicação da recuperação ao proprietário do automóvel.

Com mandado em aberto

Mais cedo, mas também ontem, a GM recebeu uma denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto estava num posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia do Xisto, sentido Contenda. Com a informação em mãos, uma viatura se dirigiu ao local, abordou o sujeito e, ao buscar no sistema de mandados de prisão em aberto da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), confirmou que – de fato – ele estava sendo procurado pela Justiça. Diante do constatado, ele recebeu voz da prisão e foi levado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.