Invicto, Araucária Vôlei segue na liderança do Campeonato Paranaense

No último final de semana (09 e 10/09) a equipe de voleibol masculino de Araucária jogou em casa, contando com o apoio da sua fervorosa torcida, e mostrou porque faz jus à liderança do Campeonato Paranaense. Ainda invicto na competição, o time venceu mais duas partidas e manteve sua posição em 1º lugar na classificação, com 24 pontos.

No sábado venceu Paranaguá por 3X0, com parciais de 25X15, 25X17 e 26X24 e no domingo a vitória foi apertada, com decisão no tie-break, as parciais foram de 25X18, 21X25, 17X25, 25X15 e 15X9. A próxima partida do time araucariense será no domingo (24/09), às 16h, em casa novamente (Ginásio Joval de Paula Souza), contra o Toledo.

Edição n.º 1380