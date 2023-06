Ipem/PR vai instalar posto de fiscalização de caminhões-tanques em Araucária

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) vai instalar um novo posto de fiscalização de caminhões-tanques e a cidade escolhida para receber o projeto foi Araucária. A estrutura mais moderna substituirá o atual posto no bairro Atuba, na Capital, que tem limitações logísticas pela restrição de horário de circulação de caminhões pela Linha Verde, o trecho urbano da BR-476.

A instalação será na próxima segunda-feira (05/06) e o novo posto deverá ficar próximo à refinaria Repar, km 16 da BR476, bairro Thomaz Coelho, local que concentra circulação de caminhões de combustíveis, um dos principais setores desse tipo de inspeção. Além de não ter restrição em relação ao tráfego de caminhões, a estrutura também vai dobrar a capacidade de inspeção do Ipem-PR. Enquanto na estrutura atual os técnicos do instituto conseguem fiscalizar simultaneamente dois veículos, no posto em Araucária a capacidade será de quatro veículos fiscalizados ao mesmo tempo.

“O novo posto irá ampliar em até quatro vezes o número de verificações que o IPEM consegue realizar atualmente e também zerar a fila de espera em até 6 meses. É um investimento que irá acelerar o processo de verificação dos veículos-tanque, aumentando a eficiência e possibilitando que os proprietários de empresas de transporte tenham mais rendimento com os caminhões devidamente verificados pelo Ipem-PR. Com a nova estrutura, também será possível atender a demanda dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, explica o Instituto.

Segurança

Por transportar combustíveis ou outros produtos nocivos, os caminhões-tanque devem obrigatoriamente passar por inspeção para evitar riscos ao meio ambiente, à saúde humana e mesmo ao trânsito nas vias públicas. Por isso, devem seguir as regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), bem como as certificações metrológicas regulamentadas pelo Inmetro.

Edição n. 1365