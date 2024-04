Irineu Cantador lança pré-candidatura

O Democracia Cristã marcou para a próxima terça-feira, 30 de abril, o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Irineu Cantador, seu mais recente filiado.

O evento está marcado para começar às 19h30 e acontecerá no salão Assopra, que fica na rua Vital Brasil, 930, no Estação. Na oportunidade, o DC também apresentará os seus pré-candidatos a vereador.

Vereador de quinto mandato, Irineu já concorreu a prefeito nas eleições municipais de 1996. A chapa tinha como vice o médico Josué Kersten e eles iniciaram aquela campanha classificados como favoritos. Abertas as urnas, porém, venceu Rizio Wachowicz. Irineu voltou a tentar uma corrida majoritária em 2008, como vice do então candidato à reeleição, Olizandro José Ferreira. Contados os votos, no entanto, a vitória ficou com Albanor José Ferreira Gomes.

Conforme Irineu, com o lançamento de sua pré-candidatura feito, ele pretende ao longo dos próximos meses conversar com os moradores locais para formatar um plano de governo a ser apresentado à comunidade caso sua candidatura seja ratificada nas convenções de julho. “Entendo que a cidade vem sendo bem administrada, mas acredito que há pontos que precisam ser melhorados e entendo que tenho condições de estar a frente desse projeto”, pontuou.