Irmão Lauro: Alegria madura

Viver com alegria é um assunto inegociável!

A alegria liga-se ao brincar!

A capacidade de brincar nos deixa leves e felizes

e nos torna dóceis à espiritualidade!

As crianças que o digam: brincar é coisa séria!

Todas as relações das crianças com o conhecimento,

com os objetos, com a natureza, com o tempo e o espaço,

com as pessoas, com Deus… acontecem brincando!

As crianças rezam com alegria, brincando,

mas são vigiadas, reprimidas, punidas…

e acabam perdendo a intimidade com Deus,

acabam esquecendo a beleza espiritual!

Que tristeza! A beleza divina contamina-se

de medo e culpa!

É brincando que as crianças se mantêm sadias

física, emocional e espiritualmente!

E o bom disso tudo é que

a criança permanece viva dentro de nós

e podemos conversar com ela, brincar com ela, amá-la!

É possível e permitido brincar

sempre que quisermos, sempre que for adequado,

e isso é maturidade!

Brincar não significa viver de festas, de lazer, de passeios,

pode até ser, isso faz parte,

e pode-se curtir o mundo como um parque de diversões,

mas brincar significa principalmente amar o que se faz,

amar-se, amar as pessoas, amar a natureza, amar Deus,

sentir o prazer de viver, com gratidão!

Vocação acertada, trabalho saudável e escolhas adequadas

nos possibilitam viver com alegria e com boas energias,

e isso é fina espiritualidade!

Viver com alegria é um assunto inegociável!

Edição n. 1362