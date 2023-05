Irmão Lauro: Espiritualidade

A criança que sou procura manifestar alegria,

e acontece quando libero do coração

a poesia e a espiritualidade e a leveza

e me reconecto ao Amor, à Luz, a Deus!

Quando sinto aquela saudade inexplicável,

sem motivo, suave, que me acalma, me aquieta e me basta,

o sentimento doce de gratidão,

o desejo de sonhar… de sorrir,

aquela sensação de paz, de encanto, de beleza…

são saudades inconscientes de Deus,

saudades do eu original, puro,

sem arestas e escamas e espinhos

que deseja apenas amar, se relacionar, ser feliz…

e então sei que o paraíso está em mim,

e que o céu não é um lugar, mas um estado de ser,

e está sempre disponível,

eu preciso apenas recordar que sou Luz!

Edição n. 1364