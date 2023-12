Irmão Lauro: EVOLUÇÃO ESPIRITUAL

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

A Vida está à disposição para a minha

EVOLUÇÃO ESPIRITUAL!

A Vida está a meu favor!

Eu doo as minhas melhores energias e a Vida faz o seu trabalho!

Eu me doo 50%, a Vida se doa 50%; eu me doo 100%, a Vida se doa 100%!

A Vida está à minha disposição, mas não faz milagres, o Milagre sou Eu!

A questão é:

o que posso fazer pela Vida?

As dores e as alegrias, os fracassos e os sucessos, as pessoas e os bens

materiais…

tudo está à disposição para a minha EVOLUÇÃO

ESPIRITUAL!

A Luz e a Energia divinas estão sempre comigo,

DEUS me ama infinitamente e incondicionalmente, mas eu preciso assumir a responsabilidade pela minha Vida!

Edição n.º 1394