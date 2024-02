Irmão Lauro: Nossos poderes

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro.

Nossa marca divina mais marcante:

o poder de Amar e o poder de Criar!

Deus criou e cria com amor!

Com estes poderes divinos,

podemos frequentar este Planeta e esta Vida

em paz e na alegria!

E chegar no fim da jornada planetária

sem medo

e sem a sensação de vazio!

Amar e Criar nas coisas comuns, no dia a dia,

no jeito amável de estar com as pessoas,

no jeito simples de lidar com as coisas!

Viver bem é fácil,

sem vaidades,

apenas na gratidão de poder Amar e poder Criar!

Edição n.º 1400