Isidório Duppa: A Gata no Poste

Iéu foi pra cidade comprar farinha de trigo pra Flortcha fazer pon casero, quando vendo uma concentraçón de gente zoiando pra cima parada na calçada, uma mocinha com lágrima nos zóio e gritando: Mimi… Mimi!!!

Quando zoiei pra cima, tava lá em cima do poste de luiz um gato, ieu até achando que sendo uma gata pelo nome de Mimi… se fosse Mama, taria chamando a mãe, Memé… taria pedindo pinga na linguage dos gago e Mumu sendo nome de Vaca.

enton pela deduçón, se fosse gato só poderia de chamar Momó!!! E como Moça chamando de Mimi!!! È gata!! Iéu pensando como é que uma gata conseguindo subir em cima do poste de luiz? E com qual razon? Deduzindo, só podendo estar no cio e como os gato da cidade son tudo castrado, iéla indo atrias dos gato de luiz que pessoal fazendo!!! Camarada dando sugeston, de chamar os bombero, que iéles fazendo ieste serviço de resgate de animal. Povo intero dando os contra, se chamar os bombero, como iéles também son puliça militar, iéles vom mandar tirar todos os gato de luiz do poste e bairro intero ficando no apagon!!! Coitada da moça, já estando no maior dos desespero, que gata indo morer eletrocutada, se se jogar lá de cima vai virar paçoca no chon. Pessoal enton pegando uns cobertor e uma vara cumprida pra cutucar a gata pra que pule e amorteça a queda no cobertor, mas de que adianta, se non se pode cutucar onça com vara curta imagina cutucar gata com vara cumprida? Enton ieu se alembrando que nos tempo de piazon iéu sendo campeon de pau de sebo!!! Sempre tirava o vinton que ficando em cima do pau sebo porque passava farinha de trigo no corpo intero pra non escorregar, iéu ficava tudo melecado de farinha com sebo que durava semana intera pra se lavar, mais valendo a pena, afinal das conta vinton sendo vinton!!! Enton falei pro pessoal me trazer 1 pacote de farinha de trigo de 5 kg!! 2 minuto a farinha já tava na mon!!! Enton iéu foi numa construçón e pediu escada emprestada, encostô escada no poste e trepô, peguei gata e entreguei pra moça!!! Pessoal tudo batendo palma!!! Mocinha feliz da vida!!! Dai me preguntaron porque ieu pedindo farinha de trigo se non usando? Ah enton iéu falando, pra Flortcha fazer pon casero!!! Afinal das conta, um pacote dando mais de 20 Real, e se trepando no poste também tendo direito ao prêmio, mesmo que seje pagamento em farinha!!!!

