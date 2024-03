Isidório Duppa: Alucinação

Flortcha minha irmã se achegando gritando: Isidório, Iéu Pare de tocar esta sanfona desafinada, non tem Cristo que aguente!!!!

Já son 9 hora da noite, iéu tá querendo drumir!!!! Nem passado cinco minuto, de novo Flortcha gritando, Isidório!!! Se non parar agora de tocar esta sanfona iéu vai fazer picadinho desta gaita!!! Bateu a porta e voltô pro quarto dela.



Mas non deu nem mais dois minuto, se a Chega Flortcha com machado na mon e gritando: Ieu te falei que indo quebrar esta sanfona se você non parasse de tocar!!!! E veio com machado pra cima de iéu, por sorte, mais por sorte que Flortcha sendo fraquinha e ieu conseguindo segurar, senon tinha partido minha cabeça no meio como se pica lenha!!!! Daí ieu falando, Mais Flortcha, nóis nem temo sanfona em casa!!! Flortcha ficô me zoiando com cara de quem non entendo nada!! Ficô ali uns dois minuto com cara de sonsa e perguntô: Mais se non sendo você que tava tocando, quem que tava tocando a Gaita?? Ieu falando, Flortcha, devendo ser coisa da tua cabeça, vai que você tava sonhando com gaita e acordô pensando que sendo ieu!!!! Enton ieu preguntando se iéla anda tomando algum remédio pra drumir, aqueles rivortriu, proque dizem que iestes remédio dão locura na cabeça!!! Flortcha enton dizendo que non, que única coisa que tomando antes de drumir sendo um chá de erva-doce, que tirando fresquinha do quintal!!! Enton ieu se alembrando que ponhando ureia na horta, justo a ureia da mais barata porque sendo só pra dar força pros pé. Ieu foi no paiol ver o saco de ureia vazio, Desgracéra Mésmo, estando tudo escrivinhado deferente, numa língua parecida com portugowski mas com umas palavra que nem entendendo o que sendo, tava lá escrivinhado: Utilizacion directamente em la raiz de la planta, solamente para uso medicinal em Canabis. Fabricado en Bolívia!!! Desgracera Mésmo!!!! Non sendo a toa que causando alucinação na cabeça!!!! Eu pegô uma maça do pomar pra ver se sendo deferente de antes e despois que deu primera bocada, cabeça começando a rodar e iscuitando Flortcha tocar sanofa!!!! Flortcha pare com iesta barurelha senon ieu fazendo picadinho da sanfona.

Edição n.º 1405