Isidório Duppa: Anuncio de Venda

Flortcha minha irmã vindo com uma idéia de Jerico!!!! Ah ieu já foi dizendo pra iéla que o único que podendo ter idéia de Jerico sou ieu e se iéla querendo fazer concorença que vá pedir emprego notro lugar!!!!

Enton Flortcha explicando que já que iéu tendo espaço np jornal prapular, podendo aproveitar pra fazer venda das coisa que non eston mais tendo utilidade na roça, e ganhar uns trocado pra conserto da cerca que estando podre de velha.

já que ieu non tendo habilidade e nem internet em casa pra fazer anunço naquele OLchique, anuncia no jornal e os interessando vem comprar e enchemo os bolso!!! Ieu ansim ficando pensando, sabe que podendo ser boa idéia mesmo?? Tem mesmo coisa que non tem proveito só anda incomodando, ansim que nem a Marchinistka, que sendo aquele equipamento de polaco pra bater a nata e fazer mantega casera!! Mas pensando melhor, se as vaca aumentar a produçón de leite, o que vamo fazer com as nata? Enton a Marchinitska podendo ter utilidade um dia!!! Flortcha enton mostrando o debulhador de milho manual que sendo do falecido avô Chico Duppa!!! Ah iéu falô pra Flortcha que o debulhador tem valor sentimental, quando ieu iscuita o debulhador funçonando sendo musca nos zovido da lembrança!!! Mais podemo se desfazer do Trator Massey Fergurson 61 que estando debaxo do puxado do paiol, que só saindo da garage umas duas veis no ano, quando os cavalo ton descansando de tanto puxar arado!!! E Flortcha dizendo que o Trator non, porque sempre quando iela tá com dor nas espinha subindo no trator ligado e conserta as espinha só com a vibraçón do Motor do Trator. Flortcha enton falando que tendo muita feramenta antiga que podendo ter utilidade pras pessoa, as foice, as carpideira, os rastelo, as semeadera. Fumo dar uma olhada nas ferramenta e pensando, se vender as véia que sendo de fero de qualidade, que despois de mais de 30 ano ainda eston novinha em folha e se vender var ter que pagar caro por coisa que non prestando. Enton decidimo fazer anunço da única coisa que non achemo utilidade: Alguém ai se interessando por uma Bigorna usada em bom estado? …

Edição n.º 1385