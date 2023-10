Isidório Duppa: As Aparências Enganam

Iéu voltando da cidade de Monza, pelas poeirenta e esburacadas estradas do Capom fechado, quando se achegando na ponte do riberon ieu vendo um destes altomóve lustroso com capô aberto. Que lugar desgraçado pra altomóvel enguiçar!!!!

Ieu foi passando devagarzinho pelo altomóve e vendo uma moça arcada debaxo do capô e mexendo no motor, e zoia, pela qualidade das anca ieu já percebendo que sendo mesmo gente da cidade.

Devendo estar com dificuldade, iéu como sendo home respeitoso non podendo dexar de oferecer ajuda, parô Monza na bera da estrada e nisso moça se alevantando do motor, com chave de fenda e as mon tudo preta de graxa. Iéu enton preguntando pra moça se percizando de alguma ajuda, moça abrindo sorison, iéu nunca tinha visto uns dente tom branquinho como os dela, uns dente que até refletindo a luz do por do sol!!!!! Moça enton dizendo, que sendo muita gentileza da minha parte e que ela aceitando de bom grado!!!! Rapaiz, pelas palavra que iéla dizendo ieu já vendo que iéla sendo estudada. Tava drento de uma destas calça bem apertadinha mostrando os contorno do mal caminho, com uma blusinha decotada mostrando o vale dos sonhos. Os Cabelo cumprido preso por um laço de fita. Coitada devendo estar desesperada passando por aperto, com altomóvel quebrado no fim do mundo, com certeza só sabendo ligar o altomóve e dirigir iéstes automático. Ieu enton preguntando o que acontecendo? E mocinha dizendo que quando chegando perto da ponte pneu furando!! Iéu enton falando pra moça que pra consertar pneu furando non percizando abrir capô do motor!!! Enton moça dizendo que o pneu ela já trocou, mas quando parando iéla percebeu motor falhando, enton abriu capô, verificô os cabo de vela, mediu o alternador, limpô os bico da injeçón eletrônica e iela tá achando que pelo barulho do motor podendo ser problema no Virabrequim que não tá dando torque!!!! Misericórdia!!! Moça sabendo de tudo!! e ieu preguntando enton como que ieu podendo ajudar? e iela perguntando se por acaso ieu non tenho um torquimetro pra emprestar pra apertar a bobina só pra iéla chegar em casa e abrir o motor!!!! Desgracéra Mésmo!! Como as aparenças enganon!!!

